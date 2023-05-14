Губернатор Севастополя объяснил, с чем связаны громкие звуки в городе

Громкие звуки в Севастополе происходили из-за тренировок боевых расчётов Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчётов на Северном молу и в Стрелецкой бухте", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что в городе всё спокойно.