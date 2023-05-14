Губернатор Севастополя объяснил, с чем связаны громкие звуки в городе
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой флота
Громкие звуки в Севастополе происходили из-за тренировок боевых расчётов Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчётов на Северном молу и в Стрелецкой бухте", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев подчеркнул, что в городе всё спокойно.
Напомним, 10 мая Развожаев сообщал о тренировке Черноморского флота. Тогда он также заявил, что громкие звуки в городе связаны с этими мероприятиями.
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