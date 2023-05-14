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14 мая, 17:51

Губернатор Севастополя объяснил, с чем связаны громкие звуки в городе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой флота

Громкие звуки в Севастополе происходили из-за тренировок боевых расчётов Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчётов на Северном молу и в Стрелецкой бухте", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что в городе всё спокойно.

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Напомним, 10 мая Развожаев сообщал о тренировке Черноморского флота. Тогда он также заявил, что громкие звуки в городе связаны с этими мероприятиями.

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Наталья Исакова
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