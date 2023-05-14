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14 мая, 18:27

Wildberries обратилась в полицию из-за вскрытой схемы с хищением товара

В Wildberries отреагировали на сообщения о том, что владельцы сочинских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) раскрыли схему воровства товаров перевозчиками. В беседе с SHOT компания отметила, что к хищению причастны сотрудники партнёра-перевозчика.

"Установлено, что к хищению товаров причастны сотрудники партнёра-перевозчика, замешанные в других выявленных ранее хищениях. Заявление в начале недели уже было передано нашим партнёром-перевозчиком и представителями компании в полицию для возбуждения уголовного дела", — подчеркнули в Wildberries.

Там добавили, что по итогам проверки удержания за пропавшие товары будут сняты с партнёра ПВЗ. В Wildberries надеются, что это произойдёт в ближайшее время.

Работник ПВЗ Wildberries подменил айфоны на муляжи на общую сумму 1,5 млн рублей

Работник ПВЗ Wildberries подменил айфоны на муляжи на общую сумму 1,5 млн рублей

Напомним, что ранее владельцы ПВЗ в Сочи обратились к администрации платформы из-за начисленных им миллионных штрафах. Подробнее о преступной схеме Лайф рассказывал здесь.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
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