Wildberries обратилась в полицию из-за вскрытой схемы с хищением товара

В Wildberries отреагировали на сообщения о том, что владельцы сочинских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) раскрыли схему воровства товаров перевозчиками. В беседе с SHOT компания отметила, что к хищению причастны сотрудники партнёра-перевозчика.

"Установлено, что к хищению товаров причастны сотрудники партнёра-перевозчика, замешанные в других выявленных ранее хищениях. Заявление в начале недели уже было передано нашим партнёром-перевозчиком и представителями компании в полицию для возбуждения уголовного дела", — подчеркнули в Wildberries.

Там добавили, что по итогам проверки удержания за пропавшие товары будут сняты с партнёра ПВЗ. В Wildberries надеются, что это произойдёт в ближайшее время.