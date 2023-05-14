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14 мая, 19:42

Россия может снять ограничения на поставки некоторых товаров из Белоруссии

Посол: Ограничения на поставки некоторых белорусских товаров в РФ могут быть сняты

Ограничения на ввоз в Россию некоторых товаров из Белоруссии в скором времени могут быть отменены. Об этом рассказал белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"В ближайшее время на уровень Правительства России будет передан перечень по отдельным товарным позициям, по которым сохраняются ограничения на поставки. Либо они имеют локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства", — сообщил дипломат.

По словам посла, Россия выразила готовность в ближайшее время отменить некоторые ограничения.

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Ранее Лайф рассказывал, что Белоруссия установила контроль на границе с РФ в рамках соглашения о визах. В соответствии с соглашением о взаимном признании виз граждане третьих стран имеют право свободно въезжать, выезжать и пребывать в стране по российской визе и, наоборот, в России — по действующей белорусской визе.

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Unsplash

Оксана Попова
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