Россия может снять ограничения на поставки некоторых товаров из Белоруссии

Ограничения на ввоз в Россию некоторых товаров из Белоруссии в скором времени могут быть отменены. Об этом рассказал белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"В ближайшее время на уровень Правительства России будет передан перечень по отдельным товарным позициям, по которым сохраняются ограничения на поставки. Либо они имеют локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства", — сообщил дипломат.

По словам посла, Россия выразила готовность в ближайшее время отменить некоторые ограничения.