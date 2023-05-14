Утка вывела птенцов в кадке для цветов у одного из столичных кафе
Мама-утка и её детёныши в кадке для цветов у одного из столичных кафе. Обложка © t.me / "Новости Москвы"
Одно из столичных кафе теперь может похвастаться одним из самых необычных дизайнов в городе, ведь в кадке для цветов утка вывела птенцов. Об этом сообщает телеграм-канал "Новости Москвы".
Мама-утка и её детёныши в кадке для цветов у одного из столичных кафе. Фото © t.me / "Новости Москвы"
Как выяснилось, работники заметили интерес утки к кадке ещё 13 апреля, но решили не тревожить птицу, а взять её под охрану. В итоге через месяц утка порадовала выводком. В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни умилились и хвалили сотрудников кафе, а вторые принялись зло шутить на эту тему.
"Лишь бы в меню не появилась "ножка утки, томлённая с грушей", — написал один из подписчиков.
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