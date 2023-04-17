10 таких неуклюжих питомцев, что смотреть на них и не улыбаться невозможно — проверьте себя

Фото © Reddit / BakedKimber-Lays

"Наш кот делает то, что у него получается лучше всего, — быть странным", — Strong-Succotash-830.

Фото © Reddit / Strong-Succotash-830

"Клянусь, мне казалось, это будет идеальная фотография! Но у моей камеры была другая точка зрения", — OttoManSatire.

Фото © Reddit / OttoManSatire

"А ведь всё так хорошо шло..." — yoyolise.

Фото © Reddit / yoyolise

Фото © Reddit / weasly87

Фото © Reddit / ams1028

"А какая концентрация!" — Jeepercon.

Фото © Reddit / Jeepercon

"Знакомьтесь с Первой Леди, моей дерзкой кошкой ❤️", — midlife_crisis_.

Фото © Reddit / midlife_crisis_

"Моя собака НЕНАВИДИТ собаку моего лучшего друга, которая сейчас живёт с нами. Вот как она сидит и издалека смотрит на гостью 😅😅😅", — lifesalotofshit.

Фото © Reddit / lifesalotofshit