10 таких неуклюжих питомцев, что смотреть на них и не улыбаться невозможно — проверьте себя
Не всех животных природа наградила грацией. Даже кошки иногда смешат своих хозяев неуклюжестью. Собрали 10 уморительных примеров, которые точно поднимут вам настроение.
"Какая грация!" — BakedKimber-Lays.
Фото © Reddit / BakedKimber-Lays
"Наш кот делает то, что у него получается лучше всего, — быть странным", — Strong-Succotash-830.
Фото © Reddit / Strong-Succotash-830
"Клянусь, мне казалось, это будет идеальная фотография! Но у моей камеры была другая точка зрения", — OttoManSatire.
Фото © Reddit / OttoManSatire
"А ведь всё так хорошо шло..." — yoyolise.
Фото © Reddit / yoyolise
"Неуклюжий хаски", — weasly87.
Фото © Reddit / weasly87
"Сфоткала?" — ams1028.
Фото © Reddit / ams1028
"А какая концентрация!" — Jeepercon.
Фото © Reddit / Jeepercon
"Знакомьтесь с Первой Леди, моей дерзкой кошкой ❤️", — midlife_crisis_.
Фото © Reddit / midlife_crisis_
"Моя собака НЕНАВИДИТ собаку моего лучшего друга, которая сейчас живёт с нами. Вот как она сидит и издалека смотрит на гостью 😅😅😅", — lifesalotofshit.
Фото © Reddit / lifesalotofshit
"Присела", — lifthor.
Фото © Reddit / lifthor
Wow
Reddit / lifthor, BakedKimber-Lays