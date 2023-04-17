КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 08:00

10 таких неуклюжих питомцев, что смотреть на них и не улыбаться невозможно — проверьте себя

Не всех животных природа наградила грацией. Даже кошки иногда смешат своих хозяев неуклюжестью. Собрали 10 уморительных примеров, которые точно поднимут вам настроение.

"Какая грация!" BakedKimber-Lays.

Фото © Reddit / BakedKimber-Lays

Фото © Reddit / BakedKimber-Lays

"Наш кот делает то, что у него получается лучше всего, — быть странным", — Strong-Succotash-830.

Фото © Reddit / Strong-Succotash-830

Фото © Reddit / Strong-Succotash-830

"Клянусь, мне казалось, это будет идеальная фотография! Но у моей камеры была другая точка зрения", — OttoManSatire.

Фото © Reddit / OttoManSatire

Фото © Reddit / OttoManSatire

"А ведь всё так хорошо шло..." yoyolise.

Фото © Reddit / yoyolise

Фото © Reddit / yoyolise

"Неуклюжий хаски", — weasly87.

Фото © Reddit / weasly87

Фото © Reddit / weasly87

"Сфоткала?" ams1028.

Фото © Reddit / ams1028

Фото © Reddit / ams1028

"А какая концентрация!" Jeepercon.

Фото © Reddit / Jeepercon

Фото © Reddit / Jeepercon

"Знакомьтесь с Первой Леди, моей дерзкой кошкой ❤️", — midlife_crisis_.

Фото © Reddit / midlife_crisis_

Фото © Reddit / midlife_crisis_

"Моя собака НЕНАВИДИТ собаку моего лучшего друга, которая сейчас живёт с нами. Вот как она сидит и издалека смотрит на гостью 😅😅😅", — lifesalotofshit.

Фото © Reddit / lifesalotofshit

Фото © Reddit / lifesalotofshit

"Присела", — lifthor.

Фото © Reddit / lifthor

Фото © Reddit / lifthor

10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения

10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения

Обложка ©

Reddit / lifthor, BakedKimber-Lays

Сергей Трофимов
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