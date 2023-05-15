"Грозит обмороком": Людям с этими заболеваниями лучше отказаться от приёма горячей ванны

Горячая ванна, безусловно, крайне приятная процедура, но для некоторых людей она может иметь опасные последствия. Кому стоит отказаться от её приёма, в беседе с "Газетой.ru" рассказала терапевт "Теледоктор24" Анастасия Меняйлова.

По её словам, стоит быть начеку тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как тело быстро нагревается в горячей воде, а механизмы естественного охлаждения организма не действуют. В итоге возрастает частота сердечных сокращений, тем самым перегружая сердце. Не нужно принимать ванну и при температуре выше 37 градусов.

Противопоказаны горячие ванны и тем, у кого понижено артериальное давление, ведь в этот момент сосуды расширяются и может произойти обморок. Если у человека высокая температура, он болеет простудным заболеванием, процедура может только усугубить ситуацию. Также нежелательно принимать ванну при мигрени, а при тромбозе она значительно усилит нагрузку на сосуды.

"Тёплые ванны способны вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, а это весьма опасно для диабетика", — дополнила Меняйлова.

Эксперт также посоветовала поменьше тереться мочалкой, чтобы снизить риск нанесения коже микротравм и провоцирования сухости.