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15 мая, 02:03

Москвичам пообещали июньское тепло в середине недели

Вильфанд: Июньское тепло ожидает москвичей в середине недели

В середине недели днём воздух в Москве достигнет +24...+25 градусов, что соответствует июньской погоде. В понедельник в столице столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса, а во вторник — до +20...+22 градусов. Об сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хорошая новость заключается в том, что в среду ожидается 22–24 градуса тепла, а в четверг даже приблизимся и, возможно, преодолеем отметку в плюс 25 градусов. Это уже совершенно летняя погода", — рассказал ТАСС Вильфанд.

По словам учёного, в середине недели температурный фон в Москве превысит норму на четыре градуса. Осадков не ожидается, за исключением пятницы: в этот день возможен небольшой дождь.

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Ранее Лайф писал, что в минувшую субботу в Москве было зафиксировано июльское тепло, температура воздуха достигла 22,8 градуса. В этот период так тепло бывает примерно раз в пять лет.

Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
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