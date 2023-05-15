Москвичам пообещали июньское тепло в середине недели

В середине недели днём воздух в Москве достигнет +24...+25 градусов, что соответствует июньской погоде. В понедельник в столице столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса, а во вторник — до +20...+22 градусов. Об сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хорошая новость заключается в том, что в среду ожидается 22–24 градуса тепла, а в четверг даже приблизимся и, возможно, преодолеем отметку в плюс 25 градусов. Это уже совершенно летняя погода", — рассказал ТАСС Вильфанд.

По словам учёного, в середине недели температурный фон в Москве превысит норму на четыре градуса. Осадков не ожидается, за исключением пятницы: в этот день возможен небольшой дождь.