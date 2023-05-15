Регион

Уведомления отключены

15 мая, 03:22

Модные в 2000-х годах джинсы вновь станут трендом в этом году

Стилист Лисовец рассказал, как носить джинсы в новом сезоне

В новом сезоне в моду возвращается популярный в 2000-е годы деним, написал в своём блоге стилист Владислав Лисовец. По его словам, в 2023 году будет актуальным повтор джинсовых силуэтов, олицетворяющих "бунт свободы". Он посоветовал носить также total-look из денима.

image

Сегодня актуальным фаворитом являются однозначно 2000-е, сохранив в себе всё тот же "бунт свободы"

Фото © Unsplash

"Из джинсы на вас может быть что угодно. Мой фаворит — пиджак! Идеальное сочетание формы и фактуры для ежедневного образа", — написал Лисовец.

image

В этом сезоне будут актуальны более свободные формы

Фото © Unsplash

Ещё одним трендом Лисовец назвал карго. Женщины могут сочетать такие джинсы с элегантными туфлями и блузами. Также прекрасно подойдут джинсовые юбки мини и макси, но никак не миди (по колено). Актуальность также приобретают сапоги и сумки из денима.

8 самых нелепых моделей женской обуви, которые оказались в трендах сезона весна-лето 2023

8 самых нелепых моделей женской обуви, которые оказались в трендах сезона весна-лето 2023

Ранее Лайф писал о шести вещах эпохи СССР, которые нужно срочно реабилитировать, ведь они снова оказались среди модных трендов.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • мода
  • Влад Лисовец
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров