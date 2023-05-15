Модные в 2000-х годах джинсы вновь станут трендом в этом году

В новом сезоне в моду возвращается популярный в 2000-е годы деним, написал в своём блоге стилист Владислав Лисовец. По его словам, в 2023 году будет актуальным повтор джинсовых силуэтов, олицетворяющих "бунт свободы". Он посоветовал носить также total-look из денима.

Сегодня актуальным фаворитом являются однозначно 2000-е, сохранив в себе всё тот же "бунт свободы" Фото © Unsplash

"Из джинсы на вас может быть что угодно. Мой фаворит — пиджак! Идеальное сочетание формы и фактуры для ежедневного образа", — написал Лисовец.

В этом сезоне будут актуальны более свободные формы Фото © Unsplash

Ещё одним трендом Лисовец назвал карго. Женщины могут сочетать такие джинсы с элегантными туфлями и блузами. Также прекрасно подойдут джинсовые юбки мини и макси, но никак не миди (по колено). Актуальность также приобретают сапоги и сумки из денима.