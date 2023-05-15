Бастрыкин не исключил новых проверок в отношении популярных блогеров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин допустил новые проверки в отношении блогеров о неуплате ими налогов. Разбирательство обязательно состоится в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы, рассказал он ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

"В случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения", — сообщил он.

Бастрыкин заметил, что в последнее время блогеры ведут активную деятельность, а число их подписчиков сопоставимо с аудиторией некоторых СМИ. Благодаря миллионам фанатов они зарабатывают значительные деньги, продавая свои продукты. Но с ростом их доходов стали возрастать и суммы налогов, которые должны с них взыматься. Если коучи не выполняют законных требований, возникают основания для возбуждения уголовных дел, заключил глава СК.