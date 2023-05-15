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15 мая, 03:44

Немцы осудили "клоунское шоу" Зеленского и призвали его сменить пижаму

Зеленского призвали сменить пижаму после "клоунского шоу" в Германии

Пользователи "Твиттера" не оценили пост украинского лидера Владимира Зеленского об итогах поездки в Германию, где тот похвалился новым пакетом военной помощи. В ответ на это немцы посоветовали президенту перестать прикидываться бедным и наконец заняться внешним видом.

Дресс-код Зеленского уже давно вызывает недоумение у многих граждан. Поездка политика в Германию, где тот появился в чёрном свитере, вновь сделала актуальной эту тему. На этот раз пользователи Сети посоветовали президенту купить костюм вместо вездесущей "пижамы", объяснив, что всем надоело на это смотреть.

"Я уверен, что у тебя есть только тактические брюки и свитеры", — предположил один из пользователей.

"Очередной день в пижаме", — написал другой.

Сам визит Зеленского в Германию немцы назвали "клоунским шоу" и задались вопросом, когда же он перестанет "клянчить деньги". Ну а третьи обратились к автору твита всерьёз, от лица всех немецких налогоплательщиков.

"Я немецкий налогоплательщик. Давай проясним: я никогда не буду на твоей стороне. Ты разжигатель войны беспрецедентных масштабов", — написали комментаторы.

"Русские!": Зеленский уронил вручённую ему в Германии премию и нелепо отшутился

"Русские!": Зеленский уронил вручённую ему в Германии премию и нелепо отшутился

Как писал Лайф ранее, Зеленский намекнул на увеличение поставок оружия Киеву после проведения переговоров с Макроном, которые прошли в Париже.

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Twitter / KarlspreisAC

Арина Родионова
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