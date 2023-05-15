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15 мая, 04:20

Количество подтопленных поселений в Иркутской области выросло до шести

В Катангском районе Иркутской области число подтопленных населённых пунктов выросло с пяти до шести. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

МЧС оказывает помощь жителям Иркутской области. Видео © t.me / МЧС РФ

"На сегодняшний день в населённых пунктах Катангского района подтоплено 179 приусадебных участков и 138 жилых домов, где проживает 289 человек. На особом контроле находится паводковая обстановка на реках Нижней Тунгуске и Непе в сёлах Токма, Подволошино, Преображенка, Ерёма, Непа и в деревне Бур", — заявили в ведомстве.

Пострадавших от паводка жителей эвакуируют в пункт временного размещения в Токме. В данный момент там находится 35 человек.

Уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно снижаться

Уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно снижаться

Ранее Лайф писал, что три села Иркутской области оказались подтоплены из-за поднятия уровня рек, пришлось эвакуировать жителей.

Обложка ©

t.me / МЧС РФ

Анатолий Симоненко
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