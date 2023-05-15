Количество подтопленных поселений в Иркутской области выросло до шести

В Катангском районе Иркутской области число подтопленных населённых пунктов выросло с пяти до шести. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"На сегодняшний день в населённых пунктах Катангского района подтоплено 179 приусадебных участков и 138 жилых домов, где проживает 289 человек. На особом контроле находится паводковая обстановка на реках Нижней Тунгуске и Непе в сёлах Токма, Подволошино, Преображенка, Ерёма, Непа и в деревне Бур", — заявили в ведомстве.