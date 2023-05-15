На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

На севере Ирландии в городе Банкрана подожгли центр для украинских беженцев. Владелец Питер Кейси утверждает, что предварительно помещение было взломано.

"Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьёзно повредили пожаром", — цитирует бизнесмена Donegal Daily.

Кейси после инцидента пообещал отремонтировать сгоревшее от рук "бандитов" здание. Он также признался, что местные жители изначально были против его планов поставить там трёхэтажный центр. Полицейские уточнили, что в момент пожара там никого не было — никто не пострадал.