Позиция канцлера Германии Олафа Шольца о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях России является подстрекательством и грубым вмешательством в отношения Москвы и Киева. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством", — написал Бондарев в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, подобные заявления ориентируют Украину на продолжение конфликта и потворствуют сохранению киевского нацистского режима. Бондарев порекомендовал немецкому канцлеру изучить историю собственной страны и проанализировать, к какой катастрофе ведёт нацизм. Также глава оборонного комитета напомнил о недавних словах начальника украинской разведки Кирилла Буданова, который пообещал "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

"Мы не считаем, что народ подлежит истреблению. А вот у украинской стороны в отношении нас иная позиция. Глава ГУР Минобороны Украины призывал убивать русских в любой точке мира", — отметил Бондарев.