Пенсионер хотел расслабиться с мужчиной с "Мамбы", но лишился денег и заработал инсульт

Московский пенсионер хотел провести время и расслабиться с мужчиной с сайта знакомств, однако встреча закончилась инсультом и пустыми счетами в банке. Подробности истории публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, 66-летний житель района Тёплый Стан на "Мамбе" познакомился с мужчиной и их общение быстро вышло за рамки соцсетей. Они общались по телефону, а после решили увидеться и в реале: пенсионер назначил новому "другу" встречу у себя дома. Тот, как и полагается гостю, пришёл не с пустыми руками и принёс бутылку коньяка, колбаску и овощи. Парочка посидела, выпила и закусила, однако в какой-то момент пожилому резко поплохело, он решил прилечь в комнате, однако вырубился.

Проснувшись, пенсионер не обнаружил своего гостя, однако почувствовал сильную боль в сердце. В итоге его госпитализировали с диагнозом ишемический инсульт. Причём на этом неприятности не закончились. Позже он заметил, что его счета опустели, и сразу подумал на нового знакомого. Теперь его ищет полиция.