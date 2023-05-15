Молдавия решила выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Спикер парламента Молдавии объявил о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Власти Молдавии приняли решение выйти из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил председатель парламента республики Игорь Гросу.
"Принял решение инициировать процесс выхода Республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ", — сказал Гросу в разговоре с журналистами.
При этом спикер молдавского парламента назвал структуры СНГ "бесполезными" для республики. Он добавил, что принял решение о выходе после консультаций с президентом страны Майей Санду, представителями правящей партии "Действие и солидарность", а также гражданами страны.
На ближайшем заседании постоянного бюро парламента Гросу намерен предложить депутатам направить запрос премьер-министру Дорину Речану с просьбой подготовить законопроект о денонсации конвенции о СНГ. Контролирует законодательный орган проевропейская партия "Действие и солидарность", которую возглавляет как раз Гросу.
Ранее парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир". Решение было принято из-за обвинений в "пропаганде и некорректном освещении событий на Украине".
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU