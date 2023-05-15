Лайф публикует фото похожего на СВУ предмета в подмосковном Климовске

В городе Климовске Московской области на опоре линии электропередачи нашли предмет, похожий на СВУ. Об этом сообщает SHOT и публикует снимки с места инцидента.













Предварительно, предмет не содержит взрывчатых веществ. По данным телеграм-канала, очевидцы сообщили о странной находке накануне вечером. Коробка, обмотанная утеплителем пеноплексом, с проводами, уходящими под землю, лежала возле опоры ЛЭП у эстакады. Место происшествия оцеплено.