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15 мая, 08:21

Лайф публикует фото похожего на СВУ предмета в подмосковном Климовске

SHOT: В городе Климовске Московской области нашли предмет, похожий на СВУ

В городе Климовске Московской области на опоре линии электропередачи нашли предмет, похожий на СВУ. Об этом сообщает SHOT и публикует снимки с места инцидента.

  • Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
    Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
  • Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
    Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
  • Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
    Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
  • Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
    Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
  • Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
    Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
  • Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT
    Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT

Предмет, похожий на СВУ в подмосковном Климовске. Фото © SHOT

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Предварительно, предмет не содержит взрывчатых веществ. По данным телеграм-канала, очевидцы сообщили о странной находке накануне вечером. Коробка, обмотанная утеплителем пеноплексом, с проводами, уходящими под землю, лежала возле опоры ЛЭП у эстакады. Место происшествия оцеплено.

Ранее Лайф сообщал, что на стройке соборной мечети в Симферополе обнаружили муляж СВУ. Подозрительный предмет, сделанный из четырёх кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона, нашли на складе.

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Никита Никонов
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