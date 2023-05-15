Лайф публикует фото похожего на СВУ предмета в подмосковном Климовске
SHOT: В городе Климовске Московской области нашли предмет, похожий на СВУ
В городе Климовске Московской области на опоре линии электропередачи нашли предмет, похожий на СВУ. Об этом сообщает SHOT и публикует снимки с места инцидента.
Предварительно, предмет не содержит взрывчатых веществ. По данным телеграм-канала, очевидцы сообщили о странной находке накануне вечером. Коробка, обмотанная утеплителем пеноплексом, с проводами, уходящими под землю, лежала возле опоры ЛЭП у эстакады. Место происшествия оцеплено.
Ранее Лайф сообщал, что на стройке соборной мечети в Симферополе обнаружили муляж СВУ. Подозрительный предмет, сделанный из четырёх кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона, нашли на складе.