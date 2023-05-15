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15 мая, 09:30

В Белгородской области последний звонок пройдёт в дистанционном формате

В 11 муниципалитетах Белгородской области последний звонок пройдёт в дистанционном формате. Об этом сообщил министр образования региона Андрей Милёхин в ходе еженедельного оперативного совещания.

"В дистанционном формате для учащихся начальной школы, пятые – восьмые и десятые классы просим провести последний звонок в виде дистанционного праздничного классного часа. <...> В очном формате от границы до 15 километров вглубь области эти мероприятия не проводятся", — сказал он.

При этом для выпускников 9–11-х классов, по заявлениям родителей, очный формат линейки возможен в школах, расположенных на расстоянии более 15 километров от границы с Украиной. Для муниципалитетов, где дистанционный формат не был введён, линейки планируются в очном виде с одним условием: количество не должно превышать 300 человек. При этом учреждения могут провести несколько линеек в разное время. Вместе с тем территорию школ будут усиленно охранять, будут работать силовые структуры. В регионе последний звонок планируется 23 мая.

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Николь Вербер
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