В Белгородской области последний звонок пройдёт в дистанционном формате

"В дистанционном формате для учащихся начальной школы, пятые – восьмые и десятые классы просим провести последний звонок в виде дистанционного праздничного классного часа. <...> В очном формате от границы до 15 километров вглубь области эти мероприятия не проводятся", — сказал он.

При этом для выпускников 9–11-х классов, по заявлениям родителей, очный формат линейки возможен в школах, расположенных на расстоянии более 15 километров от границы с Украиной. Для муниципалитетов, где дистанционный формат не был введён, линейки планируются в очном виде с одним условием: количество не должно превышать 300 человек. При этом учреждения могут провести несколько линеек в разное время. Вместе с тем территорию школ будут усиленно охранять, будут работать силовые структуры. В регионе последний звонок планируется 23 мая.