Учёные нашли странность в строении мозга девушек — любительниц секса с удушением

Учёные из Фуцзянского педагогического университета в Китае изучили мозговую активность женщин, которых душат во время секса по обоюдному согласию. Специалисты выяснили, что у них наблюдается повышенная связь между угловой извилиной мозга и областями, связанными с контролем сознания, моторики и эмоциями. Исследование опубликовано в журнале Journal of Neurotrauma.

В работе принимали участие 20 студенток, которые рассказали, что за последний месяц партнёры душили их во время секса не менее четырёх раз. Также учёные проанализировали данные 21 девушки без такого опыта. Исследование показало, что испытуемые из первой группы в два раза чаще сообщали о тревоге, чувстве одиночества и депрессии по сравнению с добровольцами из второй группы.

При этом специалисты признают, что пока не могут ответить на вопрос, является ли это причиной сексуального поведения или же следствием.