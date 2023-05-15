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15 мая, 09:24

Перехваченная в небе над Донецком украинская ракета рухнула на стадион "Донбасс-арена"

Кулемзин: Части сбитой ПВО над Донецком ракеты упали на стадион "Донбасс-арена"

<p>Обломки сбитой над Донецком ракеты. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

Обломки сбитой над Донецком ракеты. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Ракету украинских войск сбили в небе над Донецком. Снаряд был перехвачен системой ПВО, а его обломки упали на стадион "Донбасс-арена".

"Над стадионом "Донбасс-арена" сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию", — написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, не приведя других подробностей.

Обломки сбитой над Донецком ракеты. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Обломки сбитой над Донецком ракеты. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. При этом украинские войска, предположительно, применили крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Информации о пострадавших не поступало.

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Максим Плетнёв
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