Перехваченная в небе над Донецком украинская ракета рухнула на стадион "Донбасс-арена"
Кулемзин: Части сбитой ПВО над Донецком ракеты упали на стадион "Донбасс-арена"
Ракету украинских войск сбили в небе над Донецком. Снаряд был перехвачен системой ПВО, а его обломки упали на стадион "Донбасс-арена".
"Над стадионом "Донбасс-арена" сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию", — написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, не приведя других подробностей.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. При этом украинские войска, предположительно, применили крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Информации о пострадавших не поступало.