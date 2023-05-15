Перехваченная в небе над Донецком украинская ракета рухнула на стадион "Донбасс-арена"

Ракету украинских войск сбили в небе над Донецком. Снаряд был перехвачен системой ПВО, а его обломки упали на стадион "Донбасс-арена".

"Над стадионом "Донбасс-арена" сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию", — написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, не приведя других подробностей.

Обломки сбитой над Донецком ракеты. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин