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15 мая, 09:53

Маньяк-любовник изувечил россиянку в троллейбусе и поехал добивать её в больницу

В Петербурге мужчина избил сожительницу в троллейбусе и ударил ножом в клинике

В Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил свою сожительницу сначала в троллейбусе, после чего набросился на неё с ножом уже в больнице, куда доставили пострадавшую. Об этом сообщает МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"14 мая 2023 года в 16:06 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 78 по Светлановскому проспекту, в троллейбусе, одну из пассажирок избил её сожитель и с места происшествия скрылся", — указано в телеграм-канале ведомства.

39-летнюю женщину доставили с многочисленными травмами в ближайшую клинику. Пока пострадавшую оформляли в приёмном покое, её маниакально настроенный сожитель вновь объявился. 42-летний мужчина проник в здание и несколько раз ударил женщину ножом в спину и плечо, затем вновь сбежал. Полиция поймала беглеца тем же вечером, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние его возлюбленной оценивается как тяжёлое.

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Ранее житель Электростали до смерти забил свою сожительницу на почве ревности и бросил у подъезда. Злоумышленник уже задержан, в отношении его завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего"

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Татьяна Миссуми
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