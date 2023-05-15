Маньяк-любовник изувечил россиянку в троллейбусе и поехал добивать её в больницу

В Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил свою сожительницу сначала в троллейбусе, после чего набросился на неё с ножом уже в больнице, куда доставили пострадавшую. Об этом сообщает МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"14 мая 2023 года в 16:06 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 78 по Светлановскому проспекту, в троллейбусе, одну из пассажирок избил её сожитель и с места происшествия скрылся", — указано в телеграм-канале ведомства.

39-летнюю женщину доставили с многочисленными травмами в ближайшую клинику. Пока пострадавшую оформляли в приёмном покое, её маниакально настроенный сожитель вновь объявился. 42-летний мужчина проник в здание и несколько раз ударил женщину ножом в спину и плечо, затем вновь сбежал. Полиция поймала беглеца тем же вечером, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние его возлюбленной оценивается как тяжёлое.