В Wildberries назвали фейком сообщения о 20-кратном росте продаж коптеров в России
РИА "Новости": В Wildberries опровергли данные о 20-кратном росте продаж дронов
В Wildberries опровергли сообщения об огромном росте продаж дронов. В компании заявили, что информация аналитиков Moneyplace, которую публиковали СМИ, не соответствует действительности.
"Информация о росте продаж "любительских дронов" (или квадрокоптеров) на Wildberries в 20 раз год к году не соответствует действительности", — приводит РИА "Новости" сообщение маркетплейса.
Там также уточнили, что онлайн-сервис не предоставляет данные компании Moneyplace и не сотрудничает с ней.
Напомним, ранее Лайф писал, что, несмотря на запреты полётов беспилотников, россияне стали покупать дроны в 20 раз чаще в сравнении с прошлым годом. По данным Moneyplace, продажи на Wildberries выросли до 26,7 тысячи штук. В денежном выражении они увеличились в десять раз, до 88 миллионов рублей.
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