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15 мая, 09:44

В Wildberries назвали фейком сообщения о 20-кратном росте продаж коптеров в России

РИА "Новости": В Wildberries опровергли данные о 20-кратном росте продаж дронов

В Wildberries опровергли сообщения об огромном росте продаж дронов. В компании заявили, что информация аналитиков Moneyplace, которую публиковали СМИ, не соответствует действительности.

"Информация о росте продаж "любительских дронов" (или квадрокоптеров) на Wildberries в 20 раз год к году не соответствует действительности", — приводит РИА "Новости" сообщение маркетплейса.

Там также уточнили, что онлайн-сервис не предоставляет данные компании Moneyplace и не сотрудничает с ней.

На Wildberries начали покорять "рынок наркоманов" и запустили продажу "чистой" мочи для тестов

На Wildberries начали покорять "рынок наркоманов" и запустили продажу "чистой" мочи для тестов

Напомним, ранее Лайф писал, что, несмотря на запреты полётов беспилотников, россияне стали покупать дроны в 20 раз чаще в сравнении с прошлым годом. По данным Moneyplace, продажи на Wildberries выросли до 26,7 тысячи штук. В денежном выражении они увеличились в десять раз, до 88 миллионов рублей.

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Shutterstock

Николь Вербер
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