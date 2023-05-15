В Wildberries назвали фейком сообщения о 20-кратном росте продаж коптеров в России

В Wildberries опровергли сообщения об огромном росте продаж дронов. В компании заявили, что информация аналитиков Moneyplace, которую публиковали СМИ, не соответствует действительности.

"Информация о росте продаж "любительских дронов" (или квадрокоптеров) на Wildberries в 20 раз год к году не соответствует действительности", — приводит РИА "Новости" сообщение маркетплейса.

Там также уточнили, что онлайн-сервис не предоставляет данные компании Moneyplace и не сотрудничает с ней.