Буревестник "голубой революции": Лайф узнал, чем владеет король московской гей-империи
Владелец крупнейших гей-клубов Москвы за год заработал 340 млн рублей
Илью Абатурова называют человеком, стоявшим у истоков гей-досуга Москвы. Фото © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dil2
Несмотря на закон о запрете пропаганды ЛГБТ, в России продолжают работать тематические заведения. В Москве, например, есть три подобных крупных площадки: ночные клубы "Центральная станция", "Три обезьяны" и сауна Voda Spa. Как узнал Лайф, их суммарный доход за прошлый год превысил 340 миллионов рублей.
Сауна Voda Spa. Фото © Яндекс-карты
Абатурову 54 года. В ЛГБТ-тусовке он человек легендарный. В начале 2000-х пресса называла бизнесмена буревестником "клубной голубой революции" и "практически монополистом в области гей-досуга столицы". По данным журналистов, Абатуров принимал у себя в качестве почётных гостей музыканта Жан-Мишеля Жарра, режиссёра Франсуа Озона, модельеров Джанфранко Ферре и Жан-Поля Готье. Свой первый ресторан он открыл, сколотив капитал на международных круизах.
По данным Лайфа, с 2015 года бизнесмен формально не имеет отношения к гей-клубам. Старые юридические лица ликвидированы, а новые учреждены уже без его участия. У предпринимателя остаётся ИП в сфере коммерческого консультирования и ООО по организации питания. "Три обезьяны", "Центральная станция" и Voda Spa управляются через компании "Тюльпан", "Нарцисс" и "Лотос", которые принадлежат совсем не чужим Абатурову людям. Например, его соседу по дачному участку — 38-летний Даниле Филиппову.
Ранее Лайф сообщал, что общественники попросили прокуратуру проверить сеть заведений "Уебар" в Москве и Санкт-Петербурге. По словам активистов, там унижают гостей, пропагандируют алкоголизм и проводят ЛГБТ-вечеринки, подавая их под соусом "особой атмосферой искренности".