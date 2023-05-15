Буревестник "голубой революции": Лайф узнал, чем владеет король московской гей-империи

Несмотря на закон о запрете пропаганды ЛГБТ, в России продолжают работать тематические заведения. В Москве, например, есть три подобных крупных площадки: ночные клубы "Центральная станция", "Три обезьяны" и сауна Voda Spa. Как узнал Лайф, их суммарный доход за прошлый год превысил 340 миллионов рублей.

Сауна Voda Spa. Фото © Яндекс-карты

Абатурову 54 года. В ЛГБТ-тусовке он человек легендарный. В начале 2000-х пресса называла бизнесмена буревестником "клубной голубой революции" и "практически монополистом в области гей-досуга столицы". По данным журналистов, Абатуров принимал у себя в качестве почётных гостей музыканта Жан-Мишеля Жарра, режиссёра Франсуа Озона, модельеров Джанфранко Ферре и Жан-Поля Готье. Свой первый ресторан он открыл, сколотив капитал на международных круизах.

По данным Лайфа, с 2015 года бизнесмен формально не имеет отношения к гей-клубам. Старые юридические лица ликвидированы, а новые учреждены уже без его участия. У предпринимателя остаётся ИП в сфере коммерческого консультирования и ООО по организации питания. "Три обезьяны", "Центральная станция" и Voda Spa управляются через компании "Тюльпан", "Нарцисс" и "Лотос", которые принадлежат совсем не чужим Абатурову людям. Например, его соседу по дачному участку — 38-летний Даниле Филиппову.