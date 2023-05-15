Россиянам рассказали о плюсах сушки белья на улице

Традиция сушить бельё на свежем воздухе уходит своими корнями в древние бытовые привычки времён "Домостроя" Ивана Грозного. Стоит ли практиковать такой способ сушки сегодня, зависит от ряда факторов. И первый — погодные условия. Об этом Лайфу рассказал старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, санитарный врач-гигиенист Константин Кривошонок.

"С точки зрения физики гораздо эффективнее и быстрее сушка белья в лютый мороз, нежели в жаркий летний день. Явление называется сублимация или вымораживание, его суть — чем ниже окружающая температура, тем быстрее процесс испарения влаги из ткани. В сухом морозном воздухе мокрое бельё сначала "замерзает" — вся вода превращается в лёд, который затем постепенно испаряется из ткани благодаря сухости окружающего воздуха", — рассказал эксперт.

Поскольку вода в ткани всё же сохраняется, в тёплом помещении бельё оттаивает и становится слегка влажным, но не мокрым. Чтобы высушить ткань до конца, наши бабушки её утюжили, отсюда и широко разрекламированный "запах морозной свежести", пояснил врач.

"Сушка на морозе избавляет от лишней влажности в доме, дарит вещам аромат свежести, а отрицательные температуры губительны для роста и размножения микробов. При температуре же воздуха несколько выше нуля, когда нет сублимации, процесс сушки будет куда более длительным и малоэффективным, в том числе для целей обеззараживания", — продолжил Кривошонок.

Те, кто привык сушить бельё на природе, утверждают, что солнечный свет естественным образом обеззараживает ткань: ультрафиолет убивает все известные микробы, а также грибки и клещей.

"Солнечный свет, конечно, обеззараживает, но не настолько, тем более в РФ есть регионы с совсем малой инсоляцией. Можно ли при сушке на улице занести в белье клещей и прочих насекомых? Маловероятно. Если, конечно, не сушить в поле с высокой травой", — добавил специалист.

Прежде чем прибегать к "уличному" способу сушки, нужно понимать, что в городе и в деревне воздух принципиально отличается. Воздух за пределами мегаполиса содержит полезные фитонциды, тогда как в черте города — сплошные выхлопные газы и химические примеси. Поэтому в городе вещи лучше сушить на балконе.