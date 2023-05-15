Во Франции захотели наказать футболистов, отказавшихся поддержать ЛГБТ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера раскритиковала футболистов, которые отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ во время матчей 35-го тура чемпионата страны. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

В рамках акции, проходящей в двух высших дивизионах французского футбола, игроки команд должны были в выходные провести матчи в футболках с радужной символикой, однако пятеро спортсменов отказались играть.

"Я глубоко сожалею, что во Франции нет 100% игроков, которые придерживаются принципа недискриминации. Мы находимся в стране, которая всегда поощряла уважение к другим, к правам человека. Крайне важно, чтобы мы все могли найти себя в таком базовом послании о совместной жизни", — заявила министр.

При этом главный тренер "Ренна" Брюно Женезьо высказался против дня борьбы с гомофобией, который хотят организовать. По его словам, спортсмены находятся там именно для того, чтобы играть в футбол.

"Мы здесь для того, чтобы играть в футбол, и это самое главное. Каждый волен думать и делать то, что он хочет", — приводит его слова RMC Sport.