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15 мая, 10:21

В Серпухове врачи достали пулю из головы 25-летнего пациента, сохранив ему жизнь

<p>Пуля застряла в голове 25-летнего мужчины. Обложка © LIFE</p>

Пуля застряла в голове 25-летнего мужчины. Обложка © LIFE

В подмосковном Серпухове врачи спасли мужчину с пулей в голове. О подробностях истории стало известно Лайфу.

В нейрохирургическое отделение Серпуховской больницы 25-летний молодой человек поступил в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, ранение головы он получил в результате неосторожного обращения с пневматикой. Проведя обследование, врачи приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве.

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"Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Александр Ефименко, добавив, что пациент потерял всего 200 миллилитров крови.

Сейчас мужчина уже выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно. По словам врачей, у него есть все шансы вернуться к привычному образу жизни.

Ранее Лайф рассказывал, как врачи Долгопрудненской больницы в Московской области прооперировали 72-летнюю женщину и достали из её желудка монеты, гвозди и иголки, которые пенсионерка проглотила.

Максим Плетнёв
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