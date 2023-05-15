В Серпухове врачи достали пулю из головы 25-летнего пациента, сохранив ему жизнь

В подмосковном Серпухове врачи спасли мужчину с пулей в голове. О подробностях истории стало известно Лайфу.

В нейрохирургическое отделение Серпуховской больницы 25-летний молодой человек поступил в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, ранение головы он получил в результате неосторожного обращения с пневматикой. Проведя обследование, врачи приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве.

"Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Александр Ефименко, добавив, что пациент потерял всего 200 миллилитров крови.

Сейчас мужчина уже выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно. По словам врачей, у него есть все шансы вернуться к привычному образу жизни.