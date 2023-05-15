Не крошить и не растворять!: Названо два простых способа глотать большие таблетки или капсулы

Если пациенту прописали таблетки нестандартных больших размеров, то могут возникнуть сложности с их приёмом, но есть способы безболезненно проглотить лекарство. Об этом рассказала Лайфу врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Татьяна Терехова.

"Первый способ легко и быстро проглотить таблетку — это, конечно, её размельчить и, собственно говоря, запить большим количеством жидкости", — уточнила она.

Во-вторых, таблетки могут быть диспергируемыми, то есть легко растворяться в воде. Обычно производитель указывает об этом в инструкции к препарату. Но бывает, что лекарство выпускается в капсулах, которые нельзя раскрывать или растворять, тогда есть третий способ приёма.

"Капсулы или таблетки больших размеров кладём на корень языка и также запиваем большим количеством жидкости", — объяснила медик.

И, наконец, в-четвёртых, существует правило двух больших глотков. Сначала нужно положить таблетку на язык, набрать полный рот воды и проглотить только жидкость. Затем снова сделать глоток — и на этот раз препарат сам пройдёт внутрь вместе с водой.