На чоповцев завели дело за отказ пустить Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении охранников частной организации "Агис", которые не пустили главу СК Александра Бастрыкина на северный намыв Васильевского острова в Петербурге.

"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о превышении полномочий работниками частной охранной организации (ч. 1 ст. 203 УК РФ)", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 14 мая сотрудники ООО ЧОО "Агис", охранявшие объект на Морской набережной, умышленно "совершили действия, выходящие за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующих осуществление частной охранной деятельности", а именно противодействовали сотрудникам СК России.