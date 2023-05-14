В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за застройки намыва на Васильевском острове. Соответствующее постановление подписал председатель СКР Александр Бастрыкин, когда лично побывал на месте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, работники компаний "Специализированный застройщик "ЛСР" с октября 2021 года по настоящее время при выполнении работ в Василеостровском районе нарушили закон, устроив основания песчаными грунтами и возведя временное берегоукрепление откосного типа. Это может повлечь тяжкие последствия для окружающей среды, результатом которых станет в том числе причинение вреда здоровью населения, отметили в СК. Изначально было решено возбудить уголовное дело по данному факту, но его отменил надзирающий прокурор.

"Сегодня Председатель Следственного комитета России подписал постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобковым О.В. и следственно-оперативной группой выехал на место происшествия, осмотрел его и дал ряд конкретных поручений", — говорится в сообщении.