В Екатеринбурге отчим задушил двухлетнюю малышку, пытаясь унять плач

В Екатеринбурге мужчина так сильно хотел унять плач двухлетней падчерицы, что задушил её. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По данным телеканала, всё произошло, когда мать девочки оставила её наедине со своим 25-летним мужем, а сама пошла на работу торговать мороженым. Малышка долго плакала и никак не могла успокоиться, поэтому мужчина решил ей "помочь" и зажал рот рукой. В итоге через какое-то время ребёнок действительно перестал плакать, но вместе с тем и дышать.

Когда мужчина понял, что натворил, тут же вызвал скорую помощь, однако оказалось уже слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть. Теперь в деле разбирается полиция. Горе-отчим задержан.