Москалькова: В 2022 году россияне чаще жаловались на нарушение прав за рубежом

За прошедший год находящиеся за рубежом россияне значительно чаще стали обращаться по поводу нарушения их прав, следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Всего о подобном заявляли наши соотечественники из 57 стран.

"В 2022 году к уполномоченному, без учёта обращений в связи с проведением СВО, поступило 1459 таких обращений, что превышает показатели предыдущих лет (2020 год — 996, 2021 год — 1035). Обращения от российских граждан по поводу нарушения их прав и законных интересов поступили из 57 государств", — цитирует его ТАСС.

Причём наиболее часто обращались соотечественники с Украины, число таких выросло в три раза. Они жаловались на дискриминацию, а также просили содействия в восстановлении имущественных прав, получении различных социальных льгот, защите задержанных, осуждённых, их экстрадиции в Россию, а также в оказании помощи в ходе административных и гражданских дел.

Что касается динамики по отдельным темам, то в четыре раза чаще стали обращаться по поводу решения социальных вопросов, почти в два — помощи в административных и гражданских делах, более чем в полтора — по защите семейных прав, материнства, отцовства и детства, на 26% чаще — с просьбами о возвращении женщин и детей, оказавшихся в зоне военного конфликта в Сирии и Ираке. В результате работы уполномоченного домой вернулся ряд российских граждан, в числе которых Олег Никитин, Константин Ярошенко и Виктор Бут, которые долгое время "совершенно необоснованно и незаконно удерживались в американских тюрьмах".