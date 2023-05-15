Москалькова поддержала уравнивание социальных льгот для участников СВО

В России нужно уравнять социальные льготы для участников специальной военной операции. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, поддержав президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в январе этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. А в феврале в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой глава государства отметил, что государство рассматривает возможность предоставления соцгарантий в том числе для семей бойцов из частных военных компаний.