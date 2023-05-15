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Опубликовано 15 мая 2023, 11:44

Мэр Горловки разоблачил киевский фейк об украинском флаге над администрацией

Мэр Горловки Иван Приходько назвал фейком сообщения о поднятии флага Украины над зданием администрации города.

Мэр Горловки Приходько назвал фейком сообщения о флаге Украины над зданием администрации города. Видео Telegram / Иван Приходько

"Сегодня ночью вышло два фейка, не знаю, с чего родившихся. Первый фейк о том, что на здании горловской администрации поднят украинский флаг. Мы все здесь на работе. Безусловно, никто никаких флагов здесь не поднимал, однозначно", — заявил Приходько в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам мэра Горловки, также появился фейк о том, что он якобы объявил полную мобилизацию. Это не соответствует действительности, подчеркнул Приходько и призвал доверять официальным источникам. Градоначальник добавил, что ситуация нормальная, кроме усилившихся обстрелов, которые происходят ежедневно. Так, сегодня уже есть один пострадавший мирный житель.

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Ранее Приходько раскрыл детали провального покушения на него. По словам мэра Горловки, завербованный СБУ исполнитель хотел применить СВУ мощностью 530 граммов тротила.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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