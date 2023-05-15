Мэр Горловки разоблачил киевский фейк об украинском флаге над администрацией
Мэр Горловки Иван Приходько назвал фейком сообщения о поднятии флага Украины над зданием администрации города.
Мэр Горловки Приходько назвал фейком сообщения о флаге Украины над зданием администрации города. Видео Telegram / Иван Приходько
"Сегодня ночью вышло два фейка, не знаю, с чего родившихся. Первый фейк о том, что на здании горловской администрации поднят украинский флаг. Мы все здесь на работе. Безусловно, никто никаких флагов здесь не поднимал, однозначно", — заявил Приходько в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По словам мэра Горловки, также появился фейк о том, что он якобы объявил полную мобилизацию. Это не соответствует действительности, подчеркнул Приходько и призвал доверять официальным источникам. Градоначальник добавил, что ситуация нормальная, кроме усилившихся обстрелов, которые происходят ежедневно. Так, сегодня уже есть один пострадавший мирный житель.
Ранее Приходько раскрыл детали провального покушения на него. По словам мэра Горловки, завербованный СБУ исполнитель хотел применить СВУ мощностью 530 граммов тротила.
ТАСС / Валентин Спринчак