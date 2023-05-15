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15 мая, 11:59

Росфинмониторинг включил Легион "Свобода России" в перечень экстремистов

Украинское вооружённое формирование Легион "Свобода России"* попало в список террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга.

Пополнился перечень и физлицами. В частности, в него включили Александра Пермякова — подозреваемого в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина. По данным ведомства, Пермяков родился 21 сентября 1993 года в Донецкой области Украины.

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Убийца военкора Татарского внесена в российский реестр террористов

Ранее в реестр экстремистов также попали актёр Артур Смольянинов* и бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Максим Плетнёв
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