Росфинмониторинг включил Легион "Свобода России" в перечень экстремистов

Украинское вооружённое формирование Легион "Свобода России"* попало в список террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга.

Пополнился перечень и физлицами. В частности, в него включили Александра Пермякова — подозреваемого в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина. По данным ведомства, Пермяков родился 21 сентября 1993 года в Донецкой области Украины.