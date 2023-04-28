Убийца военкора Татарского внесена в российский реестр террористов
Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов
Дарью Трепову, обвиняемую во взрыве в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Список находится в разделе "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" во вкладке "Включённые > Национальная часть". Так, в реестре появилась строка с именем Треповой Дарьи Евгеньевны, родившейся 16 февраля 1997 года в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в списке значится член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Незалежной, который, по данным ФСБ, передал Треповой закамуфлированное под гипсовый бюст взрывное устройство. Речь идёт о Юрии Михайловиче Денисове, который родился 13 августа 1987 года.
Напомним, что журналист и военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате теракта, который Дарья Трепова совершила 2 апреля. Взрыв прогремел во время его выступления в петербургском кафе "Стрит-бар". Известно, что именно Трепова подарила статуэтку, внутри которой заранее была спрятана бомба. Ей предъявлено обвинение в теракте. В настоящее время она арестована и, к слову, сотрудничает со следствием.
ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев