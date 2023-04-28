Убийца военкора Татарского внесена в российский реестр террористов

Дарью Трепову, обвиняемую во взрыве в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Список находится в разделе "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" во вкладке "Включённые > Национальная часть". Так, в реестре появилась строка с именем Треповой Дарьи Евгеньевны, родившейся 16 февраля 1997 года в Санкт-Петербурге.