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28 апреля, 10:19

Убийца военкора Татарского внесена в российский реестр террористов

Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов

Дарью Трепову, обвиняемую во взрыве в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Список находится в разделе "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" во вкладке "Включённые > Национальная часть". Так, в реестре появилась строка с именем Треповой Дарьи Евгеньевны, родившейся 16 февраля 1997 года в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в списке значится член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Незалежной, который, по данным ФСБ, передал Треповой закамуфлированное под гипсовый бюст взрывное устройство. Речь идёт о Юрии Михайловиче Денисове, который родился 13 августа 1987 года.

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Напомним, что журналист и военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате теракта, который Дарья Трепова совершила 2 апреля. Взрыв прогремел во время его выступления в петербургском кафе "Стрит-бар". Известно, что именно Трепова подарила статуэтку, внутри которой заранее была спрятана бомба. Ей предъявлено обвинение в теракте. В настоящее время она арестована и, к слову, сотрудничает со следствием.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Николь Вербер
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