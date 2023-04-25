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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 13:58
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В Госдуме предложили учредить праздник в честь военкора Татарского

Депутат Кузнецов предложил сделать 25 апреля Днём военкора в честь Татарского

В Госдуме предложили учредить 25 апреля День военного корреспондента. С такой идеей к российскому президенту Владимиру Путину обратился депутат Дмитрий Кузнецов, документ есть в распоряжении Лайфа.

Ранее вдова трагически погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) заявила, что хочет основать фонд имени супруга, и выразила надежду на появление Дня военкора в России. В качестве даты она предложила 25 апреля — день рождения Татарского (сегодня ему бы исполнился 41 год).

"Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об объявлении 25 апреля ежегодным Днём военного корреспондента", — говорится в письме Кузнецова.

Парламентарий также попросил Путина изучить вопрос об учреждении премии за лучшую военную прозу и публицистику имени Татарского.

На футболке военкора Татарского нашли следы гексогена
На футболке военкора Татарского нашли следы гексогена

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.

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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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