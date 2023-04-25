В Госдуме предложили учредить праздник в честь военкора Татарского

В Госдуме предложили учредить 25 апреля День военного корреспондента. С такой идеей к российскому президенту Владимиру Путину обратился депутат Дмитрий Кузнецов, документ есть в распоряжении Лайфа.

Ранее вдова трагически погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) заявила, что хочет основать фонд имени супруга, и выразила надежду на появление Дня военкора в России. В качестве даты она предложила 25 апреля — день рождения Татарского (сегодня ему бы исполнился 41 год).

"Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об объявлении 25 апреля ежегодным Днём военного корреспондента", — говорится в письме Кузнецова.