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15 мая, 12:12

Новый вид устойчивого к лекарствам стригущего лишая напугал врачей

Медики США опасаются скрытой вспышки устойчивого к лекарствам стригущего лишая

Скрытая вспышка лекарственно-устойчивых грибков, способных вызвать у человека трихофитию (стригущий лишай), беспокоит американских медиков. Федеральное агентство Министерства здравоохранения США CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний) зафиксировало два тяжёлых случая заболевания в Нью-Йорке.

Эпизоды заражения не связаны друг с другом. У одного из заболевших инфекция развилась ещё в 2021 году, другой подхватил болезнь в Бангладеш летом прошлого года. Проанализировав гены грибка, специалисты пришли к выводу, что речь идёт о недавно открытом виде Trichophyton indotineae. Он оказался устойчив к противогрибковому препарату тербинафину.

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Это первые случаи заражения данным грибком в США, что может свидетельствовать о распространении штамма в новой популяции.

Ранее врач Екатерина Кашух предупредила, что ёж может заразить человека стригущим лишаём. Эксперт не советует приносить этих животных из леса, а при встрече рекомендует унести их с дороги, предварительно надев рукавицы.

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Никита Никонов
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