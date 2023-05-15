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Регион
Опубликовано 15 мая 2023, 12:21
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Путин упростил получение гражданства для заключивших контракты в период СВО

Президент Владимир Путин уточнил упрощённый порядок получения российского гражданства для иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы в нашей стране. Указ с уточнениями опубликован в понедельник на официальном сайте правовой информации.

В нём говорится, что на получение российского гражданства в упрощённом порядке могут претендовать лица, "заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах (ВС) РФ или воинских формированиях на срок один год".

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Напомним, что в конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России более чем для 20 категорий лиц, в том числе заключившим контракт о службе в Вооружённых силах РФ не менее чем на год. Вместе с тем вводится институт прекращения гражданства России вместо отмены решения о приёме в гражданство. Оно может быть прекращено при совершении действий, в которых будет усмотрена угроза национальной безопасности страны. При этом это не касается гражданства, приобретённого по рождению.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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