Путин упростил получение гражданства для заключивших контракты в период СВО

В нём говорится, что на получение российского гражданства в упрощённом порядке могут претендовать лица, "заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах (ВС) РФ или воинских формированиях на срок один год".

Напомним, что в конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России более чем для 20 категорий лиц, в том числе заключившим контракт о службе в Вооружённых силах РФ не менее чем на год. Вместе с тем вводится институт прекращения гражданства России вместо отмены решения о приёме в гражданство. Оно может быть прекращено при совершении действий, в которых будет усмотрена угроза национальной безопасности страны. При этом это не касается гражданства, приобретённого по рождению.