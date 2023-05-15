ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2023, 12:46

Москалькова отметила быструю реакцию властей на запросы переселенцев из зоны СВО

Российские власти оперативно решали вопросы граждан, которые переехали из зоны спецоперации в другие регионы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По эвакуированным — чаще всего к нам обращались по несвоевременным единовременным материальным выплатам. Надо сказать, что государство как никогда быстро реагировало на запросы общества, и сразу же появился мощный социальный пакет, принятый и Государственной думой, и правительством", — пояснила она.

По её словам, в начале много времени уходило на оформление документов, но сейчас эта проблема решена. Омбудсмен подчеркнула, что благодаря действиям властей более пяти тысяч эвакуированных смогли получить помощь.

В Крыму заявили, что жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией
В Крыму заявили, что жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией

Также Москалькова поддержала уравнивание социальных льгот для различных категорий участников СВО. Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

BannerImage

ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Татьяна Москалькова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar