Москалькова отметила быструю реакцию властей на запросы переселенцев из зоны СВО

Российские власти оперативно решали вопросы граждан, которые переехали из зоны спецоперации в другие регионы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По эвакуированным — чаще всего к нам обращались по несвоевременным единовременным материальным выплатам. Надо сказать, что государство как никогда быстро реагировало на запросы общества, и сразу же появился мощный социальный пакет, принятый и Государственной думой, и правительством", — пояснила она.

По её словам, в начале много времени уходило на оформление документов, но сейчас эта проблема решена. Омбудсмен подчеркнула, что благодаря действиям властей более пяти тысяч эвакуированных смогли получить помощь.