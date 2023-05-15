Москалькова отметила быструю реакцию властей на запросы переселенцев из зоны СВО
Российские власти оперативно решали вопросы граждан, которые переехали из зоны спецоперации в другие регионы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По эвакуированным — чаще всего к нам обращались по несвоевременным единовременным материальным выплатам. Надо сказать, что государство как никогда быстро реагировало на запросы общества, и сразу же появился мощный социальный пакет, принятый и Государственной думой, и правительством", — пояснила она.
По её словам, в начале много времени уходило на оформление документов, но сейчас эта проблема решена. Омбудсмен подчеркнула, что благодаря действиям властей более пяти тысяч эвакуированных смогли получить помощь.
Также Москалькова поддержала уравнивание социальных льгот для различных категорий участников СВО. Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС / Пётр Ковалёв