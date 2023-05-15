Россиянина задержали в США по подозрению в обходе санкций на поставки авиазапчастей

В США задержали гражданина России Олега Пацулю по подозрению в обходе санкций на поставки запчастей российским авиакомпаниям. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, в прошлом году в форме электронного письма он предложил российской авиакомпании предоставить недоступные запчасти и электронику для самолётов. Сделать это предприниматель планировал с помощью сети компаний во Флориде, Турции и России.

С мая прошлого года Пацуля отправил предложения о поставке запчастей, в том числе тормозных систем для Boeing 737, не менее трём перевозчикам, среди которых есть также и авиакомпания "Россия" (входит в "Аэрофлот"). За восемь месяцев прошлого года незаконным путём были поставлены авиазапчасти общей суммой более 14 миллионов долларов. Так, по данным газеты, Пацулю вместе с партнёром на прошлой неделе задержали по обвинениям в нарушении правил экспортного контроля США и отмыванию денег.