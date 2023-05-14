ФБР нагрянуло с обыском в "квартиру российских бизнесменов" в Майами

В минувший четверг следователи пришли в помещение в одну из трёх башен экс-президента США Дональда Трампа в районе пляжа Санни-Айлс-Бич. По данным издания, квартира в элитном ЖК принадлежит фирме MIC-USA LLC, которой якобы владеют два российских предпринимателя — Олег Пацуля и Агунда Макеева. С чем связаны обыски в их квартире — не уточняется.