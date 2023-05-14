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14 мая, 18:33

ФБР нагрянуло с обыском в "квартиру российских бизнесменов" в Майами

Miami Herald: ФБР провело обыск в квартире российских бизнесменов в Майами

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в квартире в Майами (штат Флорида), якобы связанной с российскими бизнесменами, сообщает газета The Miami Herald.

В минувший четверг следователи пришли в помещение в одну из трёх башен экс-президента США Дональда Трампа в районе пляжа Санни-Айлс-Бич. По данным издания, квартира в элитном ЖК принадлежит фирме MIC-USA LLC, которой якобы владеют два российских предпринимателя — Олег Пацуля и Агунда Макеева. С чем связаны обыски в их квартире — не уточняется.

Журналисты подчёркивают, что три башни Трампа американцы часто называют "маленькой Москвой", поскольку там проживает много русских.

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А ранее США пригрозили строго наказать Сергея Черкасова в случае экстрадиции. В Штатах россиянину, который находится в Бразилии, предъявили обвинения в шпионаже и мошенничестве.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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