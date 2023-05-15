По кличке "Псих": В Подмосковье сын дипломата зверски зарезал 22-летнюю блогершу у неё дома

Анастасию с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Солнечногорске, где она жила. У неё были резаные раны в области виска, шеи и плеча. Нападавшим оказался сын бывшего советника заместителя посла РФ в Пакистане Владимира Березюка. С места преступления он сбежал и поэтому был объявлен в розыск.

Как пишет Regnum, на момент приезда медиков девушка ещё была жива, но умерла от сильной кровопотери. Березюка-младшего же задержали по горячим следам в Москве. В преступлении он сознался, после чего суд отправил его в СИЗО. По данным журналистов, мужчина был в числе поклонников Анастасии, коих у неё из-за блогерской деятельности было немало. Известно, что девушка отказывала ему в ухаживаниях и жаловалась на настойчивость. Кроме того, по данным следствия, знакомые обвиняемого отмечали его вспыльчивость, а в телефонах многих из них мужчина был записан как "псих".