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15 мая, 13:37
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По кличке "Псих": В Подмосковье сын дипломата зверски зарезал 22-летнюю блогершу у неё дома

SHOT: Сын экс-советника зама посла РФ зарезал 22-летнюю девушку в Солнечногорске

<p>Погибшая Анастасия и подозреваемый в её убийстве. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51421" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибшая Анастасия и подозреваемый в её убийстве. Обложка © SHOT

Жуткое убийство произошло в Подмосковье. Там 32-летний мужчина жестоко расправился с 22-летней блогершей. Подробности выяснил телеграм-канал SHOT.

Анастасию с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Солнечногорске, где она жила. У неё были резаные раны в области виска, шеи и плеча. Нападавшим оказался сын бывшего советника заместителя посла РФ в Пакистане Владимира Березюка. С места преступления он сбежал и поэтому был объявлен в розыск.

Погибшая Анастасия. Фото © SHOT

Погибшая Анастасия. Фото © SHOT

Как пишет Regnum, на момент приезда медиков девушка ещё была жива, но умерла от сильной кровопотери. Березюка-младшего же задержали по горячим следам в Москве. В преступлении он сознался, после чего суд отправил его в СИЗО. По данным журналистов, мужчина был в числе поклонников Анастасии, коих у неё из-за блогерской деятельности было немало. Известно, что девушка отказывала ему в ухаживаниях и жаловалась на настойчивость. Кроме того, по данным следствия, знакомые обвиняемого отмечали его вспыльчивость, а в телефонах многих из них мужчина был записан как "псих".

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Максим Плетнёв
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    Комментарий

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    Сергей Трофимовсегодня в 14:16

    Зачем убил ты блогершу, гаденыш?! Сейчас ты сядешь и там будешь чушкарем

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