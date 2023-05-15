Главврачи петербургских больниц рассказали, как медики боролись с ковидом в начале пандемии

За время пандемии в Северной столице была перестроена практически вся система здравоохранения. Как пишет газета "Петербургский дневник", сейчас в городе открыты 63 лаборатории, способные делать ПЦР-тесты, и шесть стационаров-трансформеров, которые могут экстренно стать изолированными инфекционными больницами.

По словам председателя Комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца, эти годы стали настоящим испытанием, причём особенно напряжёнными были первые месяцы пандемии.

"Нужно было сделать очень много: подготовить многопрофильные больницы к приёму инфекционных пациентов, организовать закупки СИЗов, которые были в большом дефиците, обучить медперсонал, убедить население в необходимости соблюдения ограничительных мер", — рассказал он.

Сейчас же, добавил чиновник, ситуация с ковидом кардинально изменилась, а полученный опыт поможет бороться с подъёмами заболеваемости в будущем.

А по словам главного врача Городской больницы Святого Георгия Валерия Стрижелецкого, пандемия стала для медиков "настоящим испытанием на стойкость". Больница одной из первых в Петербурге и России стала принимать больных ковидом, а её работники "не понаслышке узнали, что такое боль, страдание и, к сожалению, смерть". В результате, отметил он, персонал приобрёл бесценный опыт работы в экстремальных ситуациях и теперь готов к вызовам практически любой сложности.

"Мы и наши пациенты ценили каждый вздох, каждый глоток кислорода. Но у медицинского работника нет выбора, мы просто не могли опустить руки. В тот момент никто не знал, как лечить этот недуг, но мы справились и вместе со всем миром, со всей страной научились бороться с болезнью", — добавил он.

Как отметила главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина, в начале пандемии рекомендации по лечению ковида буквально менялись "в режиме онлайн", а медики при работе с пациентами руководствовались опытом и чутьём. Тем не менее, добавила она, потери всё равно были неизбежны и "рубцы" на сердцах коллектива не заживут никогда. Марина Бахолдина поблагодарила врачей, которые выдержали это испытание, неделями находясь в карантинах на отделениях и помогая пациентам побороть болезнь.