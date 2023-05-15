Мужчина с иконой и "Фаустом" Гёте пытался поджечь здание ФСБ в Коми

В Коми задержан мужчина за попытку поджога здания ФСБ. Инцидент произошёл в городе Усинске, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, несостоявшимся поджигателем оказался 29-летний Евгений З. При себе у него нашли крестик, икону и книгу Иоганна Вольфганга фон Гёте "Фауст", где главный герой заключает сделку с дьяволом и обязуется отдать душу за исполнение желаний.

Уточняется, что задержанный мужчина дважды привлекался за вымогательство.