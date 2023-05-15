Такую женщину не забудет ни один мужчина: 3 секрета от психолога

Красивая внешность — не гарант популярности среди мужчин, учитывая, что красота — очень субъективное понятие. Какие женщины на самом деле притягивают мужчин и вызывают восхищение, рассказала РИА ФАН психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

Эксперт уверена, что решающий критерий — это навыки выстраивания коммуникации и живой интерес. Большинство окружающих нас людей хотят внимания к себе, которое кто-то проявляет не из вежливости, а от тёплых чувств. Главная задача женщины, которая хочет запомниться, — проявить искренний интерес к своему партнёру.

"Забота и теплые эмоции не забываются никогда. Даже если после расставания у мужчины появляется другая пассия, он всегда будет сравнивать, так ли сильно она интересуется им. И, если интерес не будет таким ярким, так или иначе мужчина будет продолжать вспоминать прошлые отношения", — уверена психолог.

Второе правило — это искренность. Открыться по-настоящему и передать личные чувства не всегда легко, тем более если это должен почувствовать партнёр. По словам Масоловой, детские травмы, установки и страхи заставляют женщин создавать для себя роли и притворяться кем-то другим. Попытка жить в образе "роковой женщины" обычно заканчивается провалом.

Мужчина не хочет видеть рядом с собой манипулятора, пояснила психолог. Некоторые сразу выходят из таких отношений, а те, кто плохо распознаёт манипуляции, скорее обожгутся или начнут отношения, поддерживающиеся детскими травмами обоих. Масолова рекомендует быть собой, проявить искренность — и мужчина обязательно это заметит.

Третье правило — быть благодарной и уметь это показывать. Стереотип о том, что мужчина "должен" делать всё один, пора отбросить. Из-за него женщина перестаёт быть благодарной в отношениях, отчего партнёр перестаёт заботиться или просто уходит.

"Благодарность — та реакция, которая показывает мужчине, что он старается не зря, его любят и ценят. Эмоции, связанные с благодарностью, одни из самых приятных. И когда отношения пропитаны такой атмосферой, в них будет комфортно и приятно находиться обоим", — подытожила психолог.