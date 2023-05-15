Полиция ХМАО заинтересовалась школьницей из-за жёлто-синей ленты в волосах

Школьницу из города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа подозревают в поддержке Украины. Как пишет Ura.ru, в один из майских дней она пришла в учебное заведение, заплетя в волосы жёлто-синюю ленту. Директор проявила гражданскую сознательность и сообщила об этом в полицию. Теперь девушкой и её семьёй занимается подразделение по делам несовершеннолетних.

"Это было 8 мая, у ребёнка были вплетены ленты жёлто-синего цвета. Сейчас проводится проверка в отношении родителей", — рассказали журналистам в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Более того, добавили там, на голове у школьницы был выбрит другой провокационный символ — инь и ян. Он, как считается, может быть спутан с символикой украинского нацбатальона "Азов"*. Никто из Управления образования Пыть-Яха или школы на вопросы агентства по теме отвечать не стал.

Лайф рассказывал, как уборщика психиатрической больницы в Москве задержали из-за жёлто-синей куртки. В необычных цветах он появился на работе в День Победы, что не понравилось постояльцам учреждения. Они вызвали полицию, а те составили протокол за дискредитацию ВС РФ.