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15 мая, 14:22

Почти 90 горняков застряли под землёй в обесточенных из-за удара ВСУ шахтах ДНР

Минэнерго ДНР: Более 90 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ

90 тысяч человек остались без света в результате обстрела Донецка, почти 90 горняков застряли под землёй в обесточенных шахтах ДНР. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР в своём телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что в 14:47 мск в результате очередного обстрела города произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города.

"Без напряжения осталось 669 трансформаторных подстанций, 92 200 бытовых абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах столицы ДНР", — уточнили в министерстве.

В результате обесточены две шахты, под землёй остаются 86 горняков, 84 из них — на шахте имени А.Ф. Засядько, а двое — на шахте имени М. Горького. Пострадавших нет, сейчас рабочих пытаются вывести на поверхность.

Пять человек пострадало от взрыва в центре Луганска

Пять человек пострадало от взрыва в центре Луганска

Ранее жители двух сёл в Курской области также остались без электричества после обстрела. Повреждена оказалась линия электропередачи, к счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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