Почти 90 горняков застряли под землёй в обесточенных из-за удара ВСУ шахтах ДНР

90 тысяч человек остались без света в результате обстрела Донецка, почти 90 горняков застряли под землёй в обесточенных шахтах ДНР. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР в своём телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что в 14:47 мск в результате очередного обстрела города произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города.

"Без напряжения осталось 669 трансформаторных подстанций, 92 200 бытовых абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах столицы ДНР", — уточнили в министерстве.

В результате обесточены две шахты, под землёй остаются 86 горняков, 84 из них — на шахте имени А.Ф. Засядько, а двое — на шахте имени М. Горького. Пострадавших нет, сейчас рабочих пытаются вывести на поверхность.