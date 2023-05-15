Друживший с зюзинской маньячкой следователь объяснил, почему мужчины убивают чаще
Экс-следователь Миронов: Убийства больше присущи мужчинам, чем женщинам
Среди серийных убийц намного больше мужчин, чем женщин. По словам бывшего следователя Московского уголовного розыска Дмитрия Миронова, всё дело в природе: мужская агрессия, в отличие от женской, направлена вовне. Также бывший полицейский рассказал, что именно толкает прекрасный пол на преступления.
"Месть, корысть, аффект. Много всего. То же, что и у мужчин. Но в других формах. Всё же убийства меньше присущи женщинам", — рассказал он порталу "Страсти".
По словам следователя, Мария Петрова, более известная как зюзинская маньячка, — единственная в его карьере женщина – серийный убийца. Именно он раскрыл её дело. Причём убийства в целом, в том числе на материальной почве, среди женщин не редкость, однако случай Петровой уникален.
"Женская агрессия, как правило, внутри. Мужчины — охотники. Женщины — собирательные, и агрессия внутри. Она может убить той же сковородкой на кухне, ножом пырнуть, выбросить ребёнка из окна. Но это в состоянии аффекта. Драма", — добавил бывший следователь.
Причём саму зюзинскую маньячку он охарактеризовал как "чистую женщину, хорошую девушку", которая в детстве была нормальным ребёнком и неплохо училась в школе. Сейчас же она мечтает выйти замуж и завести детей.
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ТАСС / Артём Геодакян