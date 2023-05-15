Друживший с зюзинской маньячкой следователь объяснил, почему мужчины убивают чаще

Среди серийных убийц намного больше мужчин, чем женщин. По словам бывшего следователя Московского уголовного розыска Дмитрия Миронова, всё дело в природе: мужская агрессия, в отличие от женской, направлена вовне. Также бывший полицейский рассказал, что именно толкает прекрасный пол на преступления.

"Месть, корысть, аффект. Много всего. То же, что и у мужчин. Но в других формах. Всё же убийства меньше присущи женщинам", — рассказал он порталу "Страсти".

По словам следователя, Мария Петрова, более известная как зюзинская маньячка, — единственная в его карьере женщина – серийный убийца. Именно он раскрыл её дело. Причём убийства в целом, в том числе на материальной почве, среди женщин не редкость, однако случай Петровой уникален.

"Женская агрессия, как правило, внутри. Мужчины — охотники. Женщины — собирательные, и агрессия внутри. Она может убить той же сковородкой на кухне, ножом пырнуть, выбросить ребёнка из окна. Но это в состоянии аффекта. Драма", — добавил бывший следователь.

Причём саму зюзинскую маньячку он охарактеризовал как "чистую женщину, хорошую девушку", которая в детстве была нормальным ребёнком и неплохо училась в школе. Сейчас же она мечтает выйти замуж и завести детей.