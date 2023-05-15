Средняя месячная аудитория "ВКонтакте" выросла до рекордных 81,5 млн человек

Средняя месячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в I квартале 2023 года увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до рекордных 81,5 млн человек. Это следует из отчётности VK.

"В I квартале 2023 года средняя месячная аудитория (MAU) "ВКонтакте" в России выросла на 11% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до рекордных 81,5 млн пользователей. Средняя дневная аудитория (DAU) выросла на 11% по сравнению с I кварталом 2022 года — до рекордных 52,3 млн пользователей", — говорится в отчётности.

Выручка компании возросла в годовом выражении на 39,5 % до 27,3 млрд рублей. В основном это произошло благодаря росту поступлений от онлайн-рекламы, увеличившихся на 67 % до 16,3 млрд рублей.

Также отмечается, что дневная аудитория контентной платформы "Дзен" на конец I квартала 2023 года стала больше на 11% по сравнению с показателем конца 2022 года и составила 32,5 млн пользователей. Другими показателями развития компании являются возросшее среднесуточное количество просмотров видео в "VK Видео" (на 24% по сравнению с I кварталом 2022 года, 2,04 млрд). Ежедневные просмотры "VK Клипов" в I квартале увеличились на 104%, до 956 млн, средняя ежемесячная аудитория "VK Мессенджера" выросла на 4%, до 67,2 млн пользователей, а средняя месячная аудитория сервиса "VK Музыка" составила почти 41 млн человек.

В I квартале увеличилась выручка и сервиса "Почта Mail.ru" — на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 772 млн рублей. Средняя месячная аудитория составила 50 млн пользователей. При этом на 29% возросло число пользователей "Облака Mail.ru" — до 22,1 млн человек.