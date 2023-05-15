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15 мая, 17:44

Мститель с разбитым сердцем: За попытку взорвать пермскую учительницу бомбой-поленом задержан её знакомый

За попытку взорвать пермскую учительницу бомбой в полене задержан её знакомый

<p>СВУ в полене для пермской учительницы. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/51436" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

СВУ в полене для пермской учительницы. Фото © SHOT

В Пермском крае задержали изготовителя "взрывоопасного" полена, чуть не убившего учительницу начальных классов. Как пишет SHOT, им оказался 54-летний Виктор из села Уральское, который недавно развёлся с женой.

Выяснилось, что бывшая Виктора общалась с учительницей и, по его мнению, именно пострадавшая виновна в роковом разрыве. Он решил отомстить и пошёл на покушение: сам изготовил взрывчатку, заложил её в полено и подкинул жертве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление оружия", мужчина под подпиской о невыезде. У него дома нашли ружьё MP.

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Под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы

Напомним, 48-летняя учительница чудом не взлетела на воздух со своим домом. Растопив печку, она думала кинуть в неё взрывчатку, однако вовремя одумалась. Приехавшая полиция выяснила, что внутрь деревяшки было заложено 45 граммов бездымного пороха.

Матвей Константинов
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