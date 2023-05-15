Мститель с разбитым сердцем: За попытку взорвать пермскую учительницу бомбой-поленом задержан её знакомый

В Пермском крае задержали изготовителя "взрывоопасного" полена, чуть не убившего учительницу начальных классов. Как пишет SHOT, им оказался 54-летний Виктор из села Уральское, который недавно развёлся с женой.

Выяснилось, что бывшая Виктора общалась с учительницей и, по его мнению, именно пострадавшая виновна в роковом разрыве. Он решил отомстить и пошёл на покушение: сам изготовил взрывчатку, заложил её в полено и подкинул жертве.

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