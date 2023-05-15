Мститель с разбитым сердцем: За попытку взорвать пермскую учительницу бомбой-поленом задержан её знакомый
За попытку взорвать пермскую учительницу бомбой в полене задержан её знакомый
СВУ в полене для пермской учительницы. Фото © SHOT
В Пермском крае задержали изготовителя "взрывоопасного" полена, чуть не убившего учительницу начальных классов. Как пишет SHOT, им оказался 54-летний Виктор из села Уральское, который недавно развёлся с женой.
Выяснилось, что бывшая Виктора общалась с учительницей и, по его мнению, именно пострадавшая виновна в роковом разрыве. Он решил отомстить и пошёл на покушение: сам изготовил взрывчатку, заложил её в полено и подкинул жертве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление оружия", мужчина под подпиской о невыезде. У него дома нашли ружьё MP.
Напомним, 48-летняя учительница чудом не взлетела на воздух со своим домом. Растопив печку, она думала кинуть в неё взрывчатку, однако вовремя одумалась. Приехавшая полиция выяснила, что внутрь деревяшки было заложено 45 граммов бездымного пороха.