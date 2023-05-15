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15 мая, 18:24

Малахова повеселила "теория заговора" с попытками найти его в знаменитой рекламе

Малахов счёл "теорией заговора" попытки найти его в рекламе стирального порошка

<p>Телеведущий Андрей Малахов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Кисе</p>

Телеведущий Андрей Малахов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Кисе

Телеведущий Андрей Малахов назвал "теорией заговора" утверждения некоторых пользователей Сети о том, что он якобы снимался в рекламе популярного стирального порошка в нулевых.

"Новый день — новая теория заговора! Даже не знаю, отвечать теперь или поддержать интригу?" написал он в своём телеграм-канале.

В рекламе этого стирального порошка снялся актёр Владимир Тишко, внешне похожий на Малахова. К слову, эта роль и знаменитая фраза "Тогда мы идём к вам!" принесли ему нешуточную славу. Сейчас пользователи Сети активно обсуждают мнение, что существует версия и с Малаховым.

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А ранее Лайф писал, что шоумен Стас Барецкий решил запустить "Русовидение". По его словам, на новом конкурсе будут выступать не только россияне, но и артисты из дружественных государств. А само мероприятие, добавил Барецкий, лучше провести летом в замке, который он купил у Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*.

* Признан иностранным агентом.

Матвей Константинов
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