Малахова повеселила "теория заговора" с попытками найти его в знаменитой рекламе
Малахов счёл "теорией заговора" попытки найти его в рекламе стирального порошка
Телеведущий Андрей Малахов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Кисе
Телеведущий Андрей Малахов назвал "теорией заговора" утверждения некоторых пользователей Сети о том, что он якобы снимался в рекламе популярного стирального порошка в нулевых.
"Новый день — новая теория заговора! Даже не знаю, отвечать теперь или поддержать интригу?" — написал он в своём телеграм-канале.
В рекламе этого стирального порошка снялся актёр Владимир Тишко, внешне похожий на Малахова. К слову, эта роль и знаменитая фраза "Тогда мы идём к вам!" принесли ему нешуточную славу. Сейчас пользователи Сети активно обсуждают мнение, что существует версия и с Малаховым.
А ранее Лайф писал, что шоумен Стас Барецкий решил запустить "Русовидение". По его словам, на новом конкурсе будут выступать не только россияне, но и артисты из дружественных государств. А само мероприятие, добавил Барецкий, лучше провести летом в замке, который он купил у Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*.
* Признан иностранным агентом.